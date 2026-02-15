Basket femminile, vittoria esterna per Venezia in Serie A1. Successi casalinghi per Campobasso e San Martino di Lupari

La Serie A1 di basket femminile ha completato la diciannovesima giornata della regular season 2025-2026 con tutte e cinque le partite disputate quest’oggi e terminate da pochi minuti: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto sui parquet del Belpaese.

O.ME.P. S BATTIPAGLIA-DINAMO SASSARI 60-71

Colpo esterno della Dinamo Sassari che batte a domicilio l’O.ME.P.S. Battipaglia per 60-71 e aggancia Broni al sesto posto con 14 punti. Match subito indirizzato sui binari giusti per la Dinamo che chiude il primo quarto in doppia cifra di vantaggio (13-26 e +13), con le campane che riescono a reagire nella seconda frazione e rosicchiano qualche punto fino al -7 con cui si va all’intervallo lungo (33-40). Nella ripresa Sassari torna a dettare i ritmi di gioco e mantiene una distanza di sicurezza sulle avversarie con dodici lunghezze alla terza sirena (48-60). Nella frazione conclusiva le ospiti toccano anche il +15 (48-63), con Battipaglia che cerca di limitare i danni nel finale cedendo per 60-71 alla Dinamo Sassari.

TOP SCORER

Battipaglia: Peoples 16, Day Wilson 12, Fokke 10

Sassari: Richards 19, Poindexter 13, Boros 12

RMB BRIXIA-UMANA REYER VENEZIA 64-71

L’Umana Reyer Venezia fa saltare il fattore campo espugnando il PalaLeonessa di Brescia contro la RMB Brixia per 64-71 e rimane in scia alla capolista Schio. Sono però le padrone di casa a iniziare meglio il match (14-13), con la RMB che mette in difficoltà le oro-granata e conserva un punto di vantaggio dopo 10’ (19-18). Nel secondo quarto l’Umana alza l’intensità e mette la freccia scappando anche con un break di 8-0 (27-38), ma Brescia non molla e morde le caviglie a metà partita (38-40). Al rientro dagli spogliatoi la sfida sembra rimanere in equilibrio (47-48), ma la Reyer piazza un altro parziale di 10-0 per il +9 all’ultima pausa breve (51-60). Nei 10’ conclusivi Venezia respinge gli assalti finali della RMB, con le venete che non tremano e vincono in trasferta col punteggio finale di 64-71.

TOP SCORER

Brescia: Tagliamento 21, Winkowska 14, Frustaci 11

Venezia: Charles 17, Mavunga 15, Santucci 14

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-LOGIMAN BRONI 59-45

Successo interno della Magnolia Campobasso che prevale sulla Logiman Broni per 59-45 e mantiene la terza posizione con 28 punti a -2 dalla Reyer Venezia seconda. La Logiman prova a mettere subito in difficoltà La Molisana con un primo quarto chiuso sul 20-19, con la seconda frazione in cui le due squadre sembrano faticare a trovare la via del canestro e si rimane sul 25-26 in favore di Broni. Nella terza frazione Campobasso aumenta i giri del proprio motore e scappa nel punteggio toccando il +12 (46-34), con Broni che accusa il colpo e nei 10’ conclusivi non riesce più a colmare il gap per il 59-45 con cui la Magnolia si aggiudica la sfida e non perde terreno dalle due battistrada Schio e Venezia.

TOP SCORER

Campobasso: Meldere 17, Madera 13, Simon 10

Broni: Archer 10, Cvitkovic 8, Cornelius e Crippa 7

PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO-AUTOSPED BCC DERTHONA 73-85

L’Autosped BCC Derthona non lascia scampo alla neo-promossa Panthers Roseto e trova l’affermazione fuori casa col punteggio di 73-85. Le piemontesi impongono fin da subito il loro ritmo (18-27), premendo sull’acceleratore nel secondo quarto con un parziale interno da 10-22 che vale addirittura il 28-49 con cui si va negli spogliatoi (28-49). Nella ripresa Roseto non si perde d’animo e risale la china rosicchiando diversi punti a Tortona ritrovandosi a -4 dopo 30’ di gioco (59-63). La Derthona sembra accusare il colpo ma riprende a macinare il proprio gioco con la fuga decisiva nei minuti finali per il 73-85 con cui riesce a piegare la resistenza delle abruzzesi e salire a quota 20 punti in classifica.

TOP SCORER

Roseto: Brcaninovic e Ustby 19, Bura 14

Tortona: Conte 22, Fondren 15, Fontaine 13

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-GEAS SESTO SAN GIOVANNI 75-69

L’Alama San Martino di Lupari trova il secondo successo consecutivo e non trema in casa contro la Geas Sesto San Giovanni per 75-69. Avvio di match equilibrato, con la Geas che si porta davanti alla prima sirena (21-25). Nel secondo quarto l’Alama replica e mette il naso davanti prima della pausa lunga (37-36), con le patavine che ribattono colpo su colpo alle avversarie lombarde e conservano due possessi pieni di vantaggio al termine del terzo parziale (53-47). Nella frazione conclusiva Sesto San Giovanni riesce a riportarsi davanti (68-69), ma le padrone di casa mantengono i nervi saldi e piazzano la zampata decisiva per il 75-69 con cui esultano di fronte al pubblico amico.

TOP SCORER

San Martino di Lupari: E. Scott 20, Hobbs 19, Cvijanovic 12

Sesto San Giovanni: M. Scott 25, Roumy 15, Conti 12