Basket: NCAA a Roma con Villanova e Notre Dame per inaugurare la stagione 2026-2027

La data da segnarsi è questa: 1° novembre 2026. Per la prima volta nella storia la stagione di basket NCAA, vale a dire quella del basket universitario americano, prenderà il via non da un luogo qualsiasi, ma da Roma, la Città Eterna. Protagoniste le squadre delle università di Villanova e Notre Dame, due delle più popolari, anche per un fatto storico, all’interno di questo contesto.

Come riporta CBS Sports, la ragione è presto detta: Robert Francis Prevost, noto al mondo come Papa Leone XIV. Non si tratta, infatti, solo del fatto che questi due sono atenei privati cattolici famosi (anche) per questo. Si tratta anche del fatto che l’attuale Papa era uno studente della classe entrata nel 1977 a Villanova, mentre per Notre Dame è noto il fatto che è forse la più celebre istituzione a matrice cattolica al mondo, con una sede distaccata anche a Roma.

Non è la prima volta che una partenza della stagione NCAA viene effettuata fuori dai confini americani: è accaduto a Parigi lo scorso anno, con il basket femminile, in questo caso con la sfida tra Duke e Baylor. Per il basket maschile, però, è decisamente un battesimo di fuoco.

E si tratterà di non una partita sola, ma due. Teatro dovrebbe essere il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, noto brevemente alla popolazione romana come il PalaTiziano, attuale sede delle partite interne di Virtus Roma 1960 e Luiss in Serie B nazionale nonché, nel volley, della Roma Volley femminile. Si tratta della stessa arena, recentemente rimessa a nuovo, che ha avuto un ruolo importante nelle Olimpiadi di Roma 1960, fino a ora le uniche estive mai disputate nel nostro Paese. E la speranza dei due atenei è di vedere all’incontro anche il Pontefice.