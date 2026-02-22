Basket femminile, Venezia risponde alla vittoria di Schio. Successi di Battipaglia e Sesto San Giovanni

Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto la vittoria della capolista Famila Schio sul campo del Derthona per 65-57, oggi si è completata la ventesima giornata delle Serie A1 di basket femminile. La Reyer Venezia mette da parte il ko nel derby con Schio in Eurolega e riparte con un comodo successo sul Bronzi per 72-57 con protagoniste Matilde Villa e Mariella Santucci, che hanno concluso rispettivamente con 12 e 10 punti. A Broni non sono bastati i 16 punti di Laura Cornelius e la doppia doppia di Andrijana Cvitkovic (14 punti e 10 rimbalzi).

Vittoria in volata di Sesto San Giovanni, che supera 59-57 la Dinamo Sassari. Si decide tutto negli ultimi minuti con i canestri della vittoria di Scott e Attura, mentre Treffers ha sbagliato il tiro del pareggio. Strepitosa prestazione di Madison Scott, che ha messo a referto 25 punti, mentre per Sassari la migliore è stata Kourtney Treffers con 20 punti.

In fondo alla classifica Battipaglia vince lo scontro diretto contro il Brixia Basket, con le pugliesi tornano a -2 dalle lombarde. Finisce 85-66 con una Rosa Cupido da 26 punti in casa Battipaglia, mentre al Brixia non bastano i 27 punti di una clamorosa Marzia Tagliamento. L’ultima partita della giornata è quella che metteva di fronte San Martino di Lupari e Roseto, con la vittoria delle venete per 75-63 con una doppia doppia fenomenale di Scott da 19 punti e 15 rimbalzi.

RISULTATI 20^ GIORNATA SERIE A1 BASKET FEMMINILE

Derthona – Schio 57-65 (giocata ieri)

Sesto San Giovanni – Sassari 59-57

Venezia – Broni 72-57

Battipaglia – Brixia 85-66

San Martino di Lupari – Roseto 75una -63

Riposa: Campobasso

CLASSIFICA SERIE A1 BASKET FEMMINILE

Schio 38, Venezia 32, Campobasso 28, Sesto San Giovanni 22, Derthona 20, Broni, Sassari, San Martino di Lupari 14, Roseto 12, Brixia 6, Battipaglia 4