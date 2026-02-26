ATP Santiago 2026, sarà derby tra Darderi e Pellegrino ai quarti! Avanza Hanfmann

Calato il sipario sui primi quattro ottavi di finale dell’ATP 250 di Santiago. Sulla terra rossa cilena, i giocatori sono chiamati a fare di necessità virtù: le condizioni della superficie di gioco non sono eccelse e l’altitudine si fa sentire, incidendo sia sulla gestione dello sforzo fisico che sul rimbalzo della palla. Fattori che, tuttavia, non hanno impedito ad Andrea Pellegrino e Luciano Darderi di conquistare l’accesso ai quarti di finale.

Il numero 2 del seeding ha affrontato l’argentino Mariano Navone (n.77 del ranking) e, un po’ come già accaduto in passato, ne è scaturito un match particolarmente combattuto. Darderi ha dovuto attingere a tutto il proprio spirito battagliero per avere la meglio sulle trame dell’avversario e, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4, è riuscito a spuntarla. Una vittoria di carattere per l’italo-argentino, che ora si prepara a un derby tutto azzurro contro Pellegrino.

Decisamente inatteso, invece, il risultato ottenuto dal classe ’97 nativo di Bisceglie. Costretto a passare dalle qualificazioni, il pugliese ha messo in mostra una condizione atletica invidiabile, superando l’argentino Francisco Comesaña (n.82 del ranking) con il punteggio di 7-6 (3) 6-7 (2) 6-3, al termine di una maratona di 2 ore e 54 minuti. Per il numero 137 ATP si tratta della prima qualificazione ai quarti di finale in un torneo del circuito maggiore.

Per quanto riguarda gli altri incontri, il tedesco Yannick Hanfmann (n.81 del mondo) ha sconfitto l’argentino Camilo Ugo Carabelli (n.59 del ranking) con un netto 6-4 6-3. Un’affermazione convincente per il teutonico, che nel prossimo turno se la vedrà con il lituano Vilius Gaubas (n.107 ATP), vittorioso per 5-7 7-5 6-3 contro il croato Dino Prizmic (n.120 del ranking).