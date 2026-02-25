ATP Santiago 2026: avanti Tabilo, per Berrettini e Passaro le cose vanno storte

Giornata non proprio felicissima per gli italiani all’ATP 250 di Santiago. Poteva esserci il derby tra Matteo Berrettini e Francesco Passaro, e invece sono entrambi fuori. L’uno non incide mai contro l’americano Emilio Nava, l’altro si deve ritirare a metà secondo set contro il paraguaiano Daniel Vallejo.

Si conosce invece l’avversario di Luciano Darderi, che sarà il molto roccioso argentino Mariano Navone, anche lui usufruttario del ritiro di qualcuno, nello specifico il ceco Vit Kopriva. Giornata che, comunque, regala alcuni match particolarmente lottati.

Tra questi quello con cui, a proposito di Argentina, Thiago Agustin Tirante supera in rimonta il peruviano Ignacio Buse, proveniente da un ottimo percorso a Rio: da una parte Tirante recupera un set e un break di svantaggio, dall’altra si vede svanire cinque match point, poi però colpisce al sesto. E sfiderà il cileno Alejandro Tabilo, vincitore nel derby con Tomas Barrios Vera.

Quest’oggi continua il percorso per Andrea Pellegrino, che spera di arrivare a giocare un quarto ATP che darebbe senz’altro una svolta a questa parte della sua stagione, e inizia quello del già citato Darderi, stella della parte serale del programma contro Navone.

RISULTATI PRIMI TURNI ATP SANTIAGO 2026

Moller (DEN)-Burruchaga (ARG) 7-6(4) 0-6 6-4

Vallejo (PAR) [Q]-Passaro (ITA) [WC] 6-3 3-3 rit.

Nava (USA)-Berrettini (ITA) [6] 6-3 6-4

Gaubas (LTU) [LL]-Soto (CHI) [WC] 6-2 6-3

Tabilo (CHI) [8]-Barrios Vera (CHI) 7-5 6-3

Tirante (ARG)-Buse (PER) 2-6 7-6(0) 7-6(2)

Garin (CHI)-J. M. Cerundolo (ARG) 3-6 6-3 6-3

Navone (ARG)-Kopriva (CZE) 3-6 6-0 3-1 rit.