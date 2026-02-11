Matteo Berrettini si ferma agli ottavi a Buenos Aires: ancora problemi agli addominali

Si ferma al secondo ostacolo la corsa di Matteo Berrettini a Buenos Aires. Nell’incontro degli ottavi di finale del torneo sudamericano il ceco Vit Kopriva batte l’italiano 6-4 6-3 in un’ora e trentacinque e si qualifica per i quarti di finale. La nota più preoccupante della serata è però rappresentata dai nuovi problemi agli addominali che si ripresentano nel corso del match.

Il ceco apre le ostilità con il turno di battuta dell’1-0. Il romano è però pronto a replicare ai vantaggi per l’1-1 sull’errore del rivale. Il duello prosegue nel rispetto del turno di battuta, l’unico pericolo lo corre il romano che salva palla break nell’ottavo gioco. Il parziale si decide in volata con il ceco che chiude i conti con la smorzata vincente del 6-4 alla quarta possibilità.

Alla fine del primo parziale il giocatore romano si tocca nella zona degli addominali, parte del corpo che è stata causa di diverse sofferenze nel passato. Il trionfatore dell’ultima Davis sceglie però di continuare a stare in campo e non sfrutta due palle break nel terzo gioco per poi salvarne una nel quarto. La partita si decide nell’ottavo gioco quando Kopriva strappa il servizio al rivale per il 5-3 capitalizzando il diritto fuori misura del rivale. Il ceco chiude i conti nel nono gioco quando sfrutta il terzo match point con la combinazione servizio-rovescio lungolinea per il definitivo 6-3.

Berrettini chiude la sua prova con quattro ace, non commette doppi falli e serve il 62% di prime. Il romano vince il 67% di punti sulla prima di servizio e il 50% quando deve ricorrere alla seconda. L’italiano mette a referto ventidue vincenti, contro i diciotto del rivale, e commette trentaquattro gratuiti, contro i diciassette del rivale.