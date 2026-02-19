ATP Rio 2026, Tabilo elimina Passaro. Si ritira Francisco Cerundolo, ai quarti Kopriva

Si sono delineati i primi quarti di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Tra i migliori otto non ci sarà Francesco Passaro, che è stato sconfitto in rimonta dal cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. All’Italia resta dunque Matteo Berrettini, che al secondo turno se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic.

Tabilo affronterà ora nei quarti di finale l’argentino Thiago Agustin Tirante, che è uscito vittorioso a sorpresa dal derby argentino contro Francisco Cerundolo. Quest’ultimo, però, si è dovuto ritirare per un infortunio alla schiena nel corso del secondo set, ma con il punteggio che vedeva Tirante agevolmente al comando per 6-2 3-1. Cerundolo ha chiesto anche l’intervento del fisioterapista, ma non c’è stato nulla da fare con l’argentino che forse ha pagato le fatiche accumulate la scorsa settimana per vincere il torneo di casa a Buenos Aires.

Esce di scena Francisco, ma resta comunque in tabellone un componente della famiglia Cerundolo. Infatti nei quarti è presente Juan Manuel, che è riuscito a battere il tedesco Yannick Hanfmann per 6-4 6-7 6-4 dopo una durissima battaglia di due ore e quarantanove minuti di gioco, centrando così i suoi primi quarti della carriera in un ATP 500.

Non ci sarà un derby argentino nei quarti di finale, visto che Roman Andres Burruchaga è stato nettamente sconfitto dal ceco Vit Kopriva con il punteggio di 6-3 6-1 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Kopriva raggiunge i quarti per il secondo torneo consecutivo dopo quelli conquistati a Buenos Aires, dove venne battuto da Francisco Cerundolo.

RISULTATI ATP RIO DE JANEIRO 2026

Kopriva (Cze) b. Burruchaga (Arg) 6-3 6-1

J.M Cerundolo (Arg) b. Hanfmann (Ger) 6-4 6-7 6-4

Tirante (Arg) b. F. Cerundolo (Arg) 6-2 3-1 ret.

Tabilo (Cil) b. Passaro (Ita) 4-6 7-6 6-2