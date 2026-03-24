Bolelli/Vavassori regolano Tabilo/Etcheverry a Miami e approdano ai quarti di finale

Negli ottavi di finale del tabellone di doppio maschile del torneo ATP di Miami Simone Bolelli e Andrea Vavassori regolano il cileno Alejandro Tabilo e l’argentino Tomas Etcheverry 6-3 7-6(5) in un’ora e ventuno minuti e approdano ai quarti. Nel prossimo turno i due azzurri affronteranno i vincenti del match tra King/Peers ed Harrison/Skupski.

Il primo set inizia sui binari dell’equilibrio con le due coppie che difendono senza patemi i rispettivi turni di battuta. Il duo italiano, dopo aver perso il sesto gioco ai vantaggi, sigla il 4-3 al deciding point, concretizza la prima possibilità per il break del 5-3 e chiude 6-3 al secondo set point.

Nella seconda frazione i giocatori al servizio non concedono quasi nulla ai rivali di turno: i due sudamericani si aggiudicano l’unico game al deciding point per firmare il 4-4. Gli azzurri siglano a zero il 6-6 e cambiano passo nel tie-break nel momento decisivo. Bolelli e Vavassori rimontano lo 0-2 iniziale e, grazie ad un parziale di 3-1 negli ultimi quattro punti, chiudono 7-5 al secondo match point.

Bolelli e Vavassori mettono a segno sette ace, commettono un doppio fallo e servono il 69% di prime. I titolari della testa di serie numero sette vincono l’81% di punti sulla prima e il 74% quando si affidano alla seconda. Il duo azzurro trasforma una delle due palle break a disposizione e vince il computo dei punti per 67 a 53.