Brutta sconfitta per Jannik Sinner a Doha: Jakub Mensik elimina il n.2 ai quarti

Continua l’inizio di stagione titubante di Jannik Sinner. Dopo l’eliminazione in semifinale agli Australian Open, per l’altoatesino arriva il ko ai quarti di finale nell’ATP 500 di Doha. Il numero 2 del mondo, infatti, è stato battuto dal ceco Jakub Mensik in tre set con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 dopo due ore e undici minuti di gioco. Decisamente una vittoria importante per Mensik, che lo scorso anno aveva vinto il Masters 1000 di Miami e che poi non era riuscito a confermarsi sempre ai quei livelli complici molti problemi fisici.

Sinner è apparso decisamente nervoso durante il match. Non sono bastati sei ace contro gli undici dell’avversario, con Jannik che ha vinto il 72% dei punti con la prima ed il 64% con la seconda. I vincenti sono stati 29 per Mensik contro i 22 di Sinner, che ha commesso invece 28 errori non forzati, mentre sono stati 41 quelli di Mensik.

Sinner ha subito una grande occasione in avvio di primo set, visto che si porta sullo 0-40 nel terzo game, ma Mensik si aggrappa alla prima e riesce ad annullarle. L’altoatesino ne ha una quarta, ma ancora una volta il ceco si salva con un bel serve&volley. Si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio ed è Sinner nell’ottavo game ad affrontare una palla break, ma Mensik sbaglia subito la risposta. Il set scivola al tie-break, con Mensik che scappa subito sul 4-1 e poi va a chiudere sul 7-3.

Sulla scia del set vinto, Mensik parte forte nel secondo e ha immediatamente una palla break nel primo game, ma Sinner piazza lo schiaffo al volo vincente. Si arriva poi al sesto game dove il ceco combina dei disastri, commettendo due doppi falli consecutivi che regalano il break a zero all’azzurro. Nell’ottavo game Sinner spinge ancora in risposta e toglie ancora il servizio a zero al ceco, andando a prendersi il set per 6-2.

Con l’inerzia del match tutta dalla sua parte, Sinner ha un inspiegabile momento di rilassatezza in avvio di terzo set e subisce clamorosamente il break in apertura, chiudendo il game con un brutto errore di dritto. Jannik ha l’immediata palla del controbreak, ma Mensik si salva con un bella volée sulla riga. Il ceco non concede nulla nei propri turni di servizio ed invece Sinner nel nono game concede un match point e Mensik chiude subito sul 6-3, centrando una vittoria che davvero può segnare la svolta della carriera.