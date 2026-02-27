Dove vedere in tv Paolini-Boulter, WTA Merida 2026: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini tornerà in campo nel WTA500 di Merida (Messico) per i quarti di finale del torneo centroamericano. La toscana affronterà la britannica Katie Boulter nella prossima nottata italiana mettendo nel mirino la qualificazione alle semifinali. Un modo anche per mettersi alle spalle un periodo di grande difficoltà.

Reduce da tre sconfitte consecutive, l’azzurra ha spezzato la serie negativa sul cemento messicano grazie alla vittoria sull’australiana Priscilla Hon, n. 136 al mondo, con un perentorio 6-0, 6-2 in un’ora e 13 minuti. Un risultato mai in discussione per Paolini, dominante dall’inizio alla fine. Altissima la percentuale di prime in campo per l’azzurra (80%) che sulla seconda ha poi perso soltanto un punto.

Paolini ha accusato solo un piccolo passaggio a vuoto all’inizio del secondo set, quando avanti 2-0 ha perso il servizio. Da quel momento, però, è tornata a marciare senza esitazioni contro una giocatrice che ha raccolto solo 6 punti su 27 con la seconda. Una buona dimostrazione di forza per la classe ’96 del Bel Paese.

Il bilancio nei precedenti è 2-2 con Boulter: Jasmine ha vinto gli ultimi due confronti (Madrid 2025 ed Eastbourne 2024), ma la giocatrice del Regno Unito si è imposta nelle uniche due sfide sul cemento (Linz 2024 e Indian Wells 2022). Un fattore da considerare. Si spera che Jasmine metta in mostra lo stesso tennis convincente contro Hon.

La partita tra Jasmine Paolini e Katie Bolter, valida per i quarti di finale del WTA500 di Merida (Messico), andrà in scena nella nottata italiana. Il programma sul campo centrale, infatti, inizierà a partire dalle 21:00 nostrane. Il match dell’azzurra è il quarto e ultimo e per questo bisognerà attendere. La copertura televisiva sarà garantita da SuperTennis HD e Sky Sport Max (206); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.

PAOLINI-BOULTER WTA MERIDA 2026

Venerdì 27 febbraio

CAMPO CENTRALE – Inizio dalle 21:00 italiane

M. Frech vs M. Bouzkova (4)

Non prima delle 22:30 italiane

Z. Sonmez vs C. Bucsa

Non prima delle 01:00 italiane di sabato 28 febbraio

V. Jimenez Kasintseva vs S. Zhang

A seguire

J. Paolini (1) vs K. Boulter

PROGRAMMA PAOLINI-BOULTER WTA MERIDA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW