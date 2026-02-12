Tennis
ATP Doha 2026, quando il sorteggio? I possibili avversari di Sinner turno per turno
Occorrerà attendere mezzogiorno, ora italiana, di sabato 14 febbraio per conoscere la composizione del tabellone principale di singolare maschile dei Qatar Open 2026 di tennis: per definire le teste di serie del torneo, di categoria ATP 500, verrà utilizzato il ranking ATP rilasciato lunedì 9 febbraio.
Nell’ATP 500 di Doha Jannik Sinner sarà il numero 2 del seeding: l’azzurro potrà ritrovare soltanto in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre, dopo il forfait del serbo Novak Djokovic, potrà incontrare uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il kazako Alexander Bublik soltanto in semifinale.
Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero i russi Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov ed il ceco Jakub Mensik. Nei primi due turni l’azzurro non incontrerà teste di serie.
PROGRAMMA SORTEGGIO ATP DOHA 2026
Sabato 14 febbraio, ore 12.00 italiane.
CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER
Primo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Secondo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Jakub Mensik e Karen Khachanov.
Semifinali
Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Felix Auger-Aliassime ed Alexander Bublik.
Finale
La testa di serie numero 1, ovvero Carlos Alcaraz.