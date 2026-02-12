ATP Rotterdam 2026, buon esordio di Auger-Aliassime e Bublik. Griekspoor già ai quarti

Si sono completati tutti i match di primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam e si sono aperte anche le prime sfide del secondo turno. Ai quarti di finale si è qualificato l’idolo di casa Tallon Griekspoor, testa di serie numero quattro, che ha superato in due set il francese Quentin Halys con il putneggio di 7-5 7-6 dopo due ore di gioco. Al prossimo turno l’olandese affronterà il vincente del match tra il serbo Hamad Medjedovic ed il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha battuto al primo turno l’australiano Alexey Poyirin per 7-5 6-3, continuando la striscia di imbattibilità iniziata nel torneo di Montpellier.

Ai quarti è presente anche Cristopher O’Connell, che ha superato il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero sei, per 7-6 6-4. Ai quarti attende il vincente della sfida tra Ugo Humbert, che ieri ha eliminato Daniil Medvedev, e la wild card olandese Guy Den Ouden, che ha battuto a sorpresa l’ungherese Marton Fucsovics per 7-6 6-1.

Match tiratissimo quello tra Alexander Bublik ed Hubert Hurkacz. Alla fine è stato il kazako ad imporsi in tre set 6-7 (2) 7-6 (1) 7-5 dopo due ore e ventidue minuti di gioco. Bublik se la vedrà adesso con il tedesco Jan lennard Struff. Ottimo primo turno anche per Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov, che hanno battuto rispettivamente il francese Arthur Rinderknech per 7-5 6-3 e l’olandese Jesper De Jong in rimonta per 3-6 6-4 7-5

RISULTATI ATP ROTTERDAM 2026

Den Ouden (Ned) b. Fucsovics (Hun) 7-6 6-1

Wawrinka (Sui) b. Boogaard (Ned) 6-3 6-4

Tsitsipas (Gre) b. Rinderknech (Fra) 7-5 6-3

Khachanov (Rus) b. De Jong (Ned) 3-6 6-4 7-5

Bublik (Kaz) b. Hurkacz (Pol) 6-7 7-6 7-5

O’Connell (Aus) b. Norrie (Gbr) 7-6 6-4

Auger-Aliassime (Can) b. Popyrin (Aus) 7-5 6-3

Griekspoor (Ned) b. Halys (Fra) 7-5 7-6