Chi è Ignacio Buse, il peruviano che affronterà Berrettini e che ha sconfitto Fonseca a Rio

Matteo Berrettini ha una grande occasione nell’ATP 500 di Rio de Janeiro: le prime sette teste di serie del tabellone sono uscite di scena prima dei quarti di finale e l’azzurro ha una strada molto meno impervia verso l’ultimo atto del torneo brasiliano.

Il prossimo avversario nella tarda serata italiana di oggi, sarà il peruviano Ignacio Buse, che ha eliminato negli ottavi di finale il padrone di casa brasiliano Joao Fonseca, numero 3 del seeding. L’andino è il numero 91 del mondo, best ranking raggiunto proprio lo scorso lunedì, ed è in rapida crescita.

Il 21enne peruviano, infatti, solo un anno fa era il numero 230 del mondo e sta scalando velocemente la classifica. Destrorso, gioca il rovescio a due mani, ma paga qualcosa a Berrettini sia in termini di altezza che di peso, con 183 cm per 78 kg.

Nei tabelloni principali del circuito maggiore in stagione il sudamericano ha già giocato a Buenos Aires, dove al primo turno ha battuto un altro italiano, Francesco Passaro, prima di arrendersi agli ottavi all’argentino Sebastian Baez. A Rio, poi, i successi sui brasiliani Igor Marcondes e, come detto, Joao Fonseca.