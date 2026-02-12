ATP Dallas 2026: Fritz e Davidovich Fokina avanzano, Tiafoe saluta

In archivio un consistente numero di partite all’ATP 500 di Dallas, dove alla conclusione dei primi turni si è accoppiata idealmente la parte iniziale dei secondi turni, benché la parte del leone in termini di risultati l’abbia fatta tutta una serie di sfide terminate in due set. Una sola è arrivata a decidersi sul filo di lana.

Si tratta del confronto tutto made in USA tra Tommy Paul e Jenson Brooksby, molto più incerto di quanto la classifica dica per le vicende del secondo. A Paul, la scorsa settimana (poco) impegnato in Coppa Davis, arride il sorriso finale per 4-6 6-4 7-6(4). Dal primo turno vanno avanti anche il francese Adrian Mannarino sull’australiano Adam Walton, Ethan Quinn su Trevor Svajda (fratello minore del già noto negli ambienti Zachary) in un altro derby USA con crismi di lotta visto il 7-6(3) 7-5, infine Eliot Spizzirri, l’americano con wild card che supera l’australiano James Duckworth.

Ma ci sono anche i debutti dei secondi turni, in una sera a tinte spesso dichiaratamente a stelle e strisce. A Taylor Fritz va tutto bene, con un tranquillo 6-3 6-4 in un’ora e 9 minuti su Brandon Nakashima. A Frances Tiafoe meno, dato che in un’ora e 8 minuti cede per 7-5 6-1 a Sebastian Korda e così cade il numero 8 del seeding. Due destini per due derby; rapido l’unico confronto non tutto a stelle e strisce, con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina a sconfiggere Alex Michelsen con un doppio 6-4.

Nella giornata odierna per Quinn ci sarà la sfida al croato Marin Cilic, mentre uno tra l’ex giustiziere di Flavio Cobolli Jack Pinnington Jones e Spizzirri andrà ai quarti. Da tenere d’occhio tutti i match, per motivi diversi, che restano nel programma: Shapovalov-Kovacevic, Mannarino-Shelton e Paul-Kecmanovic.

RISULTATI ATP DALLAS 2026

Secondi turni

Fritz (USA) [1]-Nakashima (USA) 6-3 6-4

Davidovich Fokina (ESP) [3]-Michelsen (USA) 6-4 6-4

Korda (USA)-Tiafoe (USA) [8] 7-5 6-1

Primi turni

Paul (USA) [5]-Brooksby (USA) 4-6 6-4 7-6(4)

Mannarino (FRA)-Walton (AUS) 6-4 6-2

Quinn (USA)-T. Svajda (USA) [WC] 7-6(3) 7-5

Spizzirri (USA) [WC]-Duckworth (AUS) 6-2 6-4