WTA Doha 2026, vincono a fatica Swiatek e Rybakina. Eliminata Svitolina negli ottavi di finale

Calato il sipario sulla giornata dedicata agli ottavi di finale del WTA1000 di Doha. Sul cemento del Qatar prosegue l’avventura eccezionale di Elisabecca Cocciaretto. La marchigiana, dopo aver sconfitto la n.5 del mondo Coco Gauff, era attesa a una complicata conferma contro l’altra statunitense Ann Li (n.41 del ranking). Un’affermazione col punteggio di 7-6 (5) 5-7 6-4 per l’azzurra in quasi tre ore di gioco.

Cocciaretto sfiderà nei quarti, raggiunti per la prima volta in carriera in un 1000, la lettone Jelena Ostapenko (n.24 del ranking), a segno contro la colombiana Camila Osorio (n.80 WTA) col punteggio di 6-3 6-1. Sofferti i successi di due grandi favorite per il titolo, ovvero Iga Swiatek ed Elena Rybakina.

La polacca (n.2 del mondo) è stata costretta alla rimonta nella sfida contro la russa naturalizzata australiana Daria Kasatkina (n.61 del mondo), sullo score di 5-7 6-1 6-1. Swiatek sfiderà nei quarti la greca Maria Saccari, a segno contro la francese Graceva dopo aver battuto nel proprio cammino anche Jasmine Paolini.

Per quanto riguarda Rybakina, si poteva immaginare che la partita contro l’ex n.4 del mondo, Qinwen Zheng, al rientro dal suo infortunio, avrebbe potuto essere interessante. La cinese (attualmente n.26 del ranking) ha impegnato la kazaka, che l’ha spuntata sul 4-6 6-2 7-5. La prossima avversaria sarà la canadese Victoria Mboko (n.13 del ranking), uscita vittoriosa dalla sfida contro la russa Mirra Andreeva (n.7 del mondo) per 6-3 3-6 7-6 (5).

In conclusione vittoria netta della russa Anna Kalinskaya (n.28 del mondo) contro l’ucraina Elina Svitolina (n.9 del ranking) col punteggio di 6-4 6-3 e prossima sfida contro la ceca Karolina Muchova (n.19 del mondo), che ha beneficiato del ritiro della connazionale Karolina Pliskova.