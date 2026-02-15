LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca titolo e top20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo, valevole come finale dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026. La tournée sulla terra battuta sudamericana si apre alla grande per il tennista azzurro, che ha collezionato tre vittorie consecutive in due set e adesso si trova ad un passo dall’obiettivo dell’ingresso tra i migliori 20 del ranking mondiale.

Darderi occupa infatti virtualmente il 21° posto nella classifica ATP, ma se dovesse conquistare il titolo a Buenos Aires scavalcherebbe Flavio Cobolli salendo in ventesima posizione. Il 23enne italiano si appresta ad affrontare per la quinta volta in carriera l’ultimo atto di un torneo del circuito maggiore, dopo essersi imposto nelle prime quattro finali disputate a livello ATP (erano tutti eventi di categoria 250 sulla terra).

Luciano, numero 2 del seeding, dovrà vedersela con il padrone di casa argentino Francisco Cerundolo, n.19 al mondo e prima testa di serie della manifestazione. Il 27enne sudamericano ha superato in scioltezza i turni precedenti e si presenta allo scontro diretto con Darderi nel ruolo di favorito, anche se i precedenti sono in perfetta parità (2-2 i testa a testa nel Tour).

Appuntamento fissato non prima delle ore 20.00 italiane, ma in ogni caso il match comincerà al termine della finale del torneo di doppio (Collarini/Kicker vs Luz/Matos) prevista dalle 17.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della partita con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!