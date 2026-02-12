Sara Errani e Jasmine Paolini in semifinale a Doha: battute Bucsa/Melichar-Martinez

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale al WTA 1000 di Doha, proseguendo così nel tentativo di difesa del titolo conquistato un anno fa. Sconfitte in un match rapido, ma dalle particolare venature, il duo ispano-americano composto da Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez per 6-2 1-6 10-3: l’attesa è per il potenziale confronto con una coppia tra Hsieh/Ostapenko e Mihalikova/Nicholls. Nel primo caso si tratterebbe di una chiara sfumatura di classico.

Primo set che comincia senza grandi scossoni, ma è il quarto gioco quello che mette le due azzurre in posizione di vantaggio: break a 15, e in maniera incontrovertibile. C’è una larga differenza di gioco in questa fase del match, che vede le due azzurre in totale controllo della situazione. C’è però un momento nel quale il rischio di riequilibrare tutto esiste: 4-2, deciding point, che però vale il 5-2. E ancora un deciding point porta Errani e Paolini sul 6-2.

Il secondo parziale si trasforma in maniera un po’ inattesa per le due italiane: Bucsa e Melichar-Martinez si lanciano in avanti, soprattutto confidando nella grande esperienza della seconda. Dall’1-0 arrivano sei giochi consecutivi a favore suo e di Bucsa, cosa che ribalta completamente l’inerzia del match. I break arrivano a 30 (due) e al deciding point: si va così al match tie-break.

Questo, all’inizio, è un po’ un festival dei turni di servizio persi: alla fine ne saranno tenuti solo tre, tutti dalla coppia italiana, che in questo modo può tradurre il tutto in un 10-3 che ha tutti i crismi del dominio. Il tutto in una giornata in cui nessuna delle due coppie serve realmente bene (57% e 54% di punti vinti con la prima), ma conta il risultato e quello premia Errani/Paolini.