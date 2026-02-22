Larissa Iapichino vince di corto muso! Successo gold di giustezza sulla pedana dei Mondiali

Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo che ha animato il Meeting di Torun (Polonia), ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). La Campionessa d’Europa in sala si è meritata il successo con un solo centimetro di margine nei confronti della diretta avversaria sulla pedana che tra un mese esatto (20-22 marzo) ospiterà i Mondiali Indoor e a cui l’azzurra si presenterà con grandi ambizioni.

La toscana ha aperto la gara con un buon balzo da 6.72 metri e proprio quella misura è risultata vincente nei confronti della svizzera Annika Kaelin (6.71 al secondo tentativo per l’argento iridato sotto al tetto), vicinissime anche la francese Hillary Kpatcha (6.68), la svedese Khaddi Sagnia (6.66) e la serba Milica Gardasevic (6.66). Dopo il 6.72 iniziale, la gara è proseguita con 6.63, 6.65, 6.66, nullo, 6.68: cinque salti in nove centimetri, è mancato solo il grande acuto ad effetto.

La 23enne ha festeggiato la sua seconda affermazione stagionale a livello gold, dopo il sigillo conseguito lo scorso 8 febbraio a Karlsruhe (Germania) con la misura di 6.84 metri. Quella odierna era la terza prova in questa annata agonistica per la figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, che aveva esordito con un eccellente volo da 6.93 metri in quel di Ancona, località che il prossimo fine settimana farà da cornice ai Campionati Italiani Assoluti Indoor.