Zaynab Dosso sotto i 7 secondi: “Non mi aspettavo questo tempo. Sono pronta per andare forte ai Mondiali…”

Zaynab Dosso torna a migliorarsi quasi un anno dopo il 7.01 della finale europea di Apeldoorn e ritocca di due centesimi il suo record italiano dei 60 metri, vincendo il meeting di Torun con un eccellente 6.99 davanti alla lussemburghese Patrizia Van der Weken (7.01), alla britannica Amy Hunt (personale di 7.04) e alla padrona di casa polacca Ewa Swoboda (7.09) quando manca poco meno di un mese al via dei Campionati Mondiali indoor 2026.

La sprinter emiliana ha eguagliato la miglior prestazione mondiale dell’anno di Julien Alfred (Saint Lucia), oro olimpico in carica dei 100 metri, diventando la quinta donna europea della storia capace di abbattere il fatidico muro dei 7 secondi. La 26enne azzurra conferma quindi il suo ottimo stato di forma in questa stagione invernale, dopo il 7.09 di Ostrava ed il 7.02 di Belgrado, candidandosi ad un ruolo da protagonista verso la rassegna iridata al coperto che si terrà proprio a Torun dal 20 al 22 marzo.

Dosso, che aveva impressionato anche in batteria correndo in 7.04, si è imposta dopo tre partenze non valide: “Sinceramente non mi aspettavo questo tempo, perché dopo tre false partenze era molto difficile rimanere concentrati. E anche per questo sono molto felice di aver realizzato un crono del genere. Significa che sono pronta per andare forte ai Mondiali indoor, ho un mese per lavorare ancora prima di tornare qui“.