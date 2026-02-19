Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario, programma, streaming

Fari puntati sul prestigioso Meeting di Lievin, in programma stasera e valevole come penultimo appuntamento stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al coperto fa tappa in Francia quando manca poco più di un mese al via dei Campionati Mondiali in sala di Torun (20-22 marzo).

Sono sette gli azzurri attesi a Lievin, tra cui spiccano i nomi di Leonardo Fabbri nel getto del peso da leader mondiale stagionale e di Nadia Battocletti nei 3000 metri alla ricerca di un nuovo record italiano. Presenti anche Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli, Gaia Sabbatini e Federico Riva nei 1500, Marta Zenoni nei 2000 e Ludovica Cavalli nei 3000 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del meeting di Lievin, penultima tappa Gold stagionale del World Indoor Tour di atletica. L’evento verrà trasmesso dalle ore 20.30 alle 22.30 in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR LIEVIN OGGI

Giovedì 19 febbraio

18.15 Getto del peso (maschile)

19.55 3000 metri (femminile)

20.00 Salto con l’asta (maschile)

20.10 60 ostacoli (femminile), batterie

20.30 Salto con l’asta (femminile)

20.30 1500 metri (femminile)

20.40 60 ostacoli (maschile), batterie

21.00 Salto triplo (maschile)

21.10 800 metri (maschile)

21.20 2000 metri (femminile)

21.30 400 metri (femminile)

21.40 1500 metri (maschile)

21.50 60 ostacoli (femminile), finale

22.00 3000 metri (maschile)

22.15 60 ostacoli (maschile), finale

22.23 800 metri (femminile)

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR LIEVIN OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena, dalle 20.30 alle 22.30.

Diretta streaming: dalle 20.30 alle 22.30 su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.