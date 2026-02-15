Alessia Succo vola nel futuro: vertiginoso record del mondo U20! L’Italia ha trovato la stella degli ostacoli

Alessia Succo sembra essere l’autentica predestinata tra le barriere che l’Italia aspettava da tempo, un talento naturale con enormi margini di miglioramento che già l’anno scorso aveva fatto parlare di sé siglando il record mondiale under 18 dei 60 ostacoli con il tempo di 8.07 e che oggi ha saputo ritoccare il proprio primato di due centesimi, scendendo a 8.05 sul rettilineo del PalaCasali di Ancona, lo stesso impianto che ospitò la stoccata di dodici mesi fa.

La 17enne piemontese, già capace di conquistare la medaglia di bronzo sui 100 hs agli Europei U20 nel 2025 contro avversari più grandi anche di tre anni, ha ulteriormente distanziato la francese Cyréna Samba-Mayela nelle liste all-time per minorenni: sì, la transalpina si espresse in 8.10 nel 2017, poi si laureò Campionessa del Mondo sui 60 hs nel 2022 tra le grandi e conquistò l’argento sui 110 hs alle Olimpiadi di Parigi 2024. Giusto per capire meglio la caratura tecnica della prestazione dell’azzurra.

La portacolori dell’Atletica Settimese, allenata da Gianni Mattiazzi e Pierluigi Crisai, aveva aperto la stagione qualche settimana fa cimentandosi sulle barriere assolute da 84 centimetri, correndo in 8.26 a Bra, ad appena quattro centesimi dal record italiano juniores. Tra gli ostacoli da 76 cm è un portento assoluto, oggi è stata brava a precedere una promettente Giorgia Zanon (8.42 dopo aver vinto il salto in lungo nella giornata di ieri). Il miglior viatico possibile in vista degli Europei U18 che si disputeranno in estate a Rieti.