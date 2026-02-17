Nadia Battocletti esemplare: onora i Campionati Italiani di Cross da stella assoluta, nelle gambe i 3000 di Lievin

Nadia Battocletti sarà la grande protagonista della Festa del Cross, i Campionati Italiani di corsa campestre che si disputeranno a Selinunte (in provincia di Trapani) nella giornata di domenica 22 febbraio. La Campionessa d’Europa della specialità e vincitrice del World Cross Country Tour (il massimo circuito internazionale itinerante di una specialità che potrebbe entrare nel programma delle Olimpiadi Invernali) arriverà in Sicilia direttamente dalla Francia: giovedì sera sarà impegnata a Lievin sui 3000 metri in una tappa del World Indoor Tour, per inseguire il minimo necessario per i Mondiali Indoor (20-22 marzo a Torun).

La fuoriclasse trentina, argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e agli ultimi Mondiali, punta a conquistare il suo tredicesimo tricolore nel cross, il sesto consecutivo a livello assoluto. Nel corso del 2026, l’azzurra ha dettato legge al Campaccio (vincendo per dispersione dopo una scivolata) e si è cimentata sui 1500 metri indoor, eguagliando il record italiano di specialità a Madrid proprio mentre l’Italia sfilava nella Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026.

Tra le altre partecipanti spiccano Valentina Gemetto, Elvanie Nimbona, Nicole Reina, mentre a livello maschile si evidenziano Osama Zoghlami, Pasquale Selvarolo, Marco Fontana Granotto,Luca Alfieri, Konjoneh Maggi, Enrico Vecchi, Abderrazzak Gasmi, ma saranno in gara anche due stelle internazionali come l’ugandese Oscar Chelimo e il burundese Egide Ntakarutimana (per il Campionato di società).