Atletica, Doualla si migliora ai Campionati Italiani Allievi. Squillo di Shablii, record di Del Pioluogo

Kelly Doualla ha illuminato la prima giornata dei Campionati Italiani Allievi indoor, che si disputano nel fine settimana al PalaCasali di Ancona. La velocista lombarda ha corso i 60 metri in 7.27, migliorando di un centesimo la già sua miglior prestazione mondiale stagionale U18 e fermandosi a otto centesimi dal proprio personale, siglato nella passata stagione, e a sette centesimi dal minimo per i Mondiali Indoor.

I 60 metri al maschile portano la firma di Artem Shablii, che si è imposto in 6.82 davanti al Matteo Berardo. Nel getto del peso, invece, va annotata la spallata di Antony Del Pioluogo, che ha spedito l’attrezzo a 20.10 e ha siglato il nuovo record italiano di categoria (19.82 di Carmelo Musci datato 2018). Attenzione alla marcia: personale di Cristian Cecchetto (21:14.22 sui 5000 metri) e ad Anita Marchi (13:38.95 sui 3000 metri).

Gabriele Faganello si è distinto nel salto in lungo con un buon 7.32 piazzato all’ultimo tentativo, mentre il titolo femminile della specialità è stato conquistato da Giorgia Zanon (6.09 metri). Gabriele Belardi non ha deluso le aspettative nel salto con l’asta (vittoria con 4.70 metri al primo colpi, poi tre errori a 4.80), Andrea Campani ha fatto suo il tricolore nel salto in alto (2.07 al primo tentativo, personale ritoccato di due centimetri), gli 800 metri portano la firma di Tommaso Da Riva (1:53.01) e Asia Prenzato (2:09.10).