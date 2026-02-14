Lorenzo Simonelli fa un passo indietro sui 60 hs, personali di Carraro e Muraro

Lorenzo Simonelli ha scelto l’impianto di Modena per gareggiare in questo fine settimana, cimentandosi in un doppio turno sui 60 ostacoli dopo che otto giorni fa si era espresso in un convincente 7.50 a Madrid in occasione di una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala).

Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli ha compiuto un passo indietro rispetto alla prestazione offerta nella capitale spagnola, rimanendo lontano dal miglior crono stagionale. Il laziale si è espresso in 7.65 nel turno preliminare, migliorandosi poi di cinque centesimi in finale: 7.60 pagando l’impatto con la seconda barriera, a precedere Vittorio Ghedina (7.95) e Hassane Fofana (8.01).

Nella località emiliana si registra anche il personale di Elena Carraro, scesa a 8.15 e ritoccando di un paio di centesimi un primato vecchio di tre anni. A Padova, invece, la donna più attesa era Alice Muraro, che ha corso i 400 metri in un buon 53.19 e ha migliorato il proprio personale di oltre un secondo, lasciandosi ampiamente alle spalle Linda Olivieri (54.01) e Raphaela Lukudo (54.11).