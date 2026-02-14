Kelly Doualla corre fluida e ritocca il mondiale stagionale U18: tempo solido ai Campionati Allievi

Kelly Doualla era la ragazza più attesa nella prima giornata dei Campionati Italiani allievi indoor, che vanno in scena nel corso del fine settimana al PalaCasali di Ancona. La giovane velocista lombarda ha dominato la finale dei 60 metri con il tempo di 7.27, ritoccando di un centesimo la già sua miglior prestazione mondiale stagionale siglato lo scorso 25 gennaio a Parigi, quando aprì la propria annata agonistica a Parigi in occasione di una tappa del World Indoor Tour (livello silver).

La 16enne lombarda è uscita in spinta dai blocchi di partenza (tempo di reazione di 0.163) e si è poi resa protagonista di una corsa agile, ma senza convincere fino in fondo in un’azione che è parsa anche un po’ controllata (il lavoro effettuato durante l’inverno dovrà produrre i propri frutti nelle prossime settimane) e che sembra poter avere ampi margini di miglioramento. L’allieva di Walter Monti ha compiuto un passo in avanti verso il proprio personale in sala (7.19 lo scorso anno, record europeo per minorenni) e si è portata a sette centesimi dal minimo richiesto per i Mondiali Indoor, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo.

La Campionessa d’Europa U20 di 100 metri e 4×100 aveva incominciato l’intensa giornata nel capoluogo marchigiano con una comoda sgambata in batteria (7.65 in mattinata), mentre nella semifinale del pomeriggio aveva controllato in 7.56. Nell’atto conclusivo è scappata via senza particolari patemi d’animo, distanziando le coetanee (classe 2009) Angie Anemone (7.53), Micol Candidi (7.61) ed Eliana Rella (7.62).