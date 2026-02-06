ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Appuntamento oggi per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano gioca in casa del Villeurbanne. All’Ldlc Arena, con palla a due alle 20.00, va in scena una partita fondamentale per Shields e compagni dopo i successi interni con Partizan e Baskonia.

Milano, infatti, è attualmente a due successi dalla zona play-in, ma guardando con cauto ottimismo il futuro, va anche detto che tre delle formazioni che la precedono (cioè Zalgiris, Stella Rossa e Panathinaikos) sono in negativo nel computo della doppia sfida con i milanesi e un aggancio vorrebbe dire essere davanti in classifica. E con un Monaco in piena crisi la corsa alla postseason è ancora aperta.

Ma non ci possono più essere passi falsi, soprattutto contro le formazioni che al momento sono dietro a Milano e, de facto, fuori dalla corsa. E la prima di queste squadre è proprio il Villeurbanne, attualmente ultimo con solo 7 vittorie all’attivo, anche se va detto che sono quasi tutte arrivate in casa. Un successo in casa francese terrebbe Milano perfettamente in scia delle migliori.

Palla a due che verrà alzata all’Ldlc Arena oggi, alle ore 20.00, contro un Villeurbanne come detto lontano dalla zona play-in, ultimo, ma con giocatori da tenere d’occhio come De Colo, Watson e Ndiaye e sulle ali dell’entusiasmo grazie alla vittoria di Bologna. Diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su SkyGO e Now TV. OA Sport seguirà l’evento con la diretta Live testuale, per non perdere nemmeno un possesso della sfida tra Villeurbanne e Olimpia Milano.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Venerdì 6 febbraio

Ore 20.00 — Ldlc Asvel Villeurbanne-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA VILLEURBANNE-MILANO EUROLEGA BASKET 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta testuale: OA Sport