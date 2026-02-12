Arianna Fontana rimpingua un palmares sempre più da brividi

Arianna Fontana fa 13. E non stiamo parlando del vecchio Totocalcio, per chi ancora ricorda cosa rappresentasse. L’argento nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha per la fuoriclasse valtellinese un valore enorme. Dopo essersi tinta d’oro nella staffetta mista, offrendo un contributo determinante alla squadra, l’azzurra ha trovato il modo di prolungare la propria straordinaria serie nei 500 metri a livello olimpico.

Dopo i trionfi di PyeongChang 2018 e Pechino 2022, Fontana ha conquistato la piazza d’onore alle spalle di una straordinaria Xandra Velzeboer. Si tratta del quinto podio consecutivo nella stessa gara ai Giochi, un’impresa che, in ambito femminile, era riuscita soltanto alle pattinatrici di pista lunga Ireen Wüst (1.500 metri) e Claudia Pechstein (5.000 metri).

Nel dettaglio, i suoi piazzamenti nei 500 metri olimpici:

bronzo a Vancouver 2010;

argento a Sochi 2014;

oro a PyeongChang 2018;

oro a Pechino 2022;

argento a Milano-Cortina 2026.

Il totale del suo bottino a Cinque Cerchi sale così a 13 medaglie (3 ori, 5 argenti, 5 bronzi), un traguardo che la colloca al terzo posto di sempre negli sport invernali alle spalle dei norvegesi Marit Bjørgen (sci di fondo, 15) e Ole Einar Bjørndalen (biathlon, 14). Allargando lo sguardo anche alle Olimpiadi estive, Fontana è diventata l’italiana più medagliata di sempre, raggiungendo lo schermidore Edoardo Mangiarotti.

A ciò si aggiungono 13 medaglie mondiali (1 oro, 6 argenti, 6 bronzi) e quattro nel format iridato overall (1 argento, 3 bronzi), oltre a 35 medaglie europee (18 ori, 11 argenti, 5 bronzi) e 11 titoli continentali overall (7 ori, 3 argenti, 1 bronzo). Numeri che certificano una carriera leggendaria.