LA DONNA DEI RECORD! Arianna Fontana argento nei 500 metri: eguaglia il mito di Edoardo Mangiarotti!

Non smette mai di stupire. Arianna Fontana, classe 1990, regala ancora una grande gioia all’Italia nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa valtellinese, dopo l’oro nella staffetta mista, si prende anche l’argento olimpico dei 500 metri nello short track, conquistato nella Finale A andata in scena al Forum di Assago.

Atmosfera da grandi occasioni sull’anello di ghiaccio meneghino, dove Fontana ha messo in mostra tutta la sua qualità. L’azzurra ha dovuto fare i conti con un’avversaria oggettivamente fuori portata: l’olandese Xandra Velzeboer, straordinaria lungo tutto l’arco della competizione e capace di stabilire in semifinale il nuovo record del mondo della distanza con il tempo di 41″399.

Arianna, però, le è rimasta incollata, facendo segnare a sua volta tempi eccezionali pur di restare in scia, come il 41″521 del penultimo atto. Nella finale, Velzeboer è riuscita a prendere il largo; la pattinatrice azzurra, compreso che l’oro era irraggiungibile, ha stretto i denti e ha lottato fino all’ultimo per assicurarsi comunque una medaglia olimpica.

Obiettivo centrato: con il crono di 42″294, la nostra portacolori raggiunge il leggendario schermidore Edoardo Mangiarotti come atleta italiano più medagliato di sempre ai Giochi Olimpici, estivi e invernali. Un’impresa straordinaria per Fontana, che potrebbe persino migliorare ulteriormente questo primato. Velzeboer si è imposta in 41″609, davanti all’italiana e alla canadese Courtney Sarault (42″427), abile a leggere la gara e a bruciare sul filo di lana l’altra olandese Selma Poutsma (42″491).