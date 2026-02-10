Arianna Fontana festeggia l’oro: “Tranquilli per tutti i turni, gare emozionante. E per i prossimi giorni…”

Arianna Fontana ha conquistato la dodicesima medaglia in carriera alle Olimpiadi Invernali, festeggiando il terzo titolo a cinque cerchi in vent’anni ai massimi livelli internazionali nello short track. La valtellinese è stata tra le grandi protagoniste sul ghiaccio di Milano, dove l’Italia ha dominato la staffetta mista di short track e ha regalato al Bel Paese il secondo oro in questa edizione della rassegna a cinque cerchi dopo il trionfo di Francesca Lollobrigida sui 3000 metri di speed skating.

La portabandiera è stata spettacolare nell’inventarsi un sorpasso ai danni della Cina a metà gara e poi il perfetto cambio con Elisa Confortola ha permesso al quartetto tricolore di guadagnare un buon margine, gestito splendidamente da Pietro Sighel nel finale. Affermazione schiacciante per i padroni di casa, capaci di salire di un gradino nel podio dopo l’argento di Pechino 2022 e di dare una sterzata importante all’avventura a cinque cerchi dell’intera delegazione.

Arianna Fontana ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “È stata una gara emozionante, ci abbiamo creduto dall’inizio alla fine, davvero bello davanti a questo pubblico. Oggi è stato bellissimo: abbiamo gestito tutti i turni nel migliore dei modi, siamo stati tranquilli. Non c’è modo migliore di iniziare così e ci darà una grande carica per i prossimi giorni“.