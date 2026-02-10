I CAVALIERI DEL GHIACCIO! Fontana, Confortola, Nadalini e Sighel dominano la staffetta mista: oro olimpico!

Semplicemente un dominio! Non ci sono altri modi per spiegare la straordinaria vittoria dell’Italia nella staffetta mista dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (insieme anche a Chiara Betti e Luca Spechenhauser impegnati nei turni precedenti) scrivono una pagina storica, conquistando la prima medaglia olimpica di sempre in questa gara.

Una supremazia quella degli azzurri clamorosa, culminata alla fine con un arrivo mitologico di Pietro Sighel, che ha anche il tempo di girarsi e tagliare il traguardo praticamente di schiena. Un’immagine che resterà certamente impressa in questa Olimpiade, perchè quello che ha fatto oggi l’Italia è stato semplicemente grandioso.

Dopo aver superato brillantemente quarti di finale e semifinali, dove sono cadute alcune delle favorite come Olanda e Corea del Sud, l’Italia si presentava con l’ambizione di vincere l’oro. Dopo una prima parte di gara in controllo dietro alla Cina, arriva il sorpasso di Arianna Fontana all’asiatica e da quel momento non c’è più stata possibilità nemmeno per Canada e Belgio di potersi anche solo avvicinare agli azzurri.

La Cina sbaglia e dice addio al podio, ma è in testa alla corsa che si concretizza il capolavoro. Confortola e Nadalini allungano in maniera definitiva, con Thomas che lancia Pietro Sighel per gli ultimi giri di pura gloria. Il Forum è in delirio e Sighel taglia il traguardo nell’apoteosi generale davanti al Canada e al Belgio.

Per Confortola, Nadalini, Spechenhauser e Betti è la prima medaglia olimpica della carriera, mentre per Sighel è la terza, ma la prima d’oro dopo l’argento proprio nella mista a Pechino 2022 e il bronzo con la staffetta maschile sempre quattro anni fa. Un oro che va a suggellare ulteriormente la carriera di Arianna Fontana, le cui medaglie olimpiche diventano dodici, salendo ancora una volta sul podio vent’anni dopo il bronzo ottenuto a Torino 2006.