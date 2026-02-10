Quanti soldi guadagna l’Italia con l’oro nella staffetta di short track? Il montepremi non va diviso! Cifra milionaria

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dominando letteralmente la finale A andata in scena sul ghiaccio del capoluogo lombardo. Arianna Fontana si è inventata uno splendido sorpasso sulla Cina, il cambio con Elisa Confortola ha permesso di acquisire un po’ di margine nei confronti dei più immediati inseguitori e poi Pietro Sighel è stato bravissimo ad amministrare la situazione nel finale.

Il quartetto tricolore, completato da Thomas Nadalini, ha trionfato di fronte al proprio pubblico con il tempo di 2:39.019, lasciandosi alle spalle il Canada (2:39.258) e il Belgio (2:39.353). Sono saliti sul gradino più alto del podio anche Luca Spechenhauser (impegnato nei quarti di finale in sostituzione di Nadalini) e Chiara Betti (impegnatasi in semifinale al posto di Confortola) per festeggiare quello che è il secondo titolo a cinque cerchi conquistato dal Bel Paese in questa edizione dei Giochi dopo l’affermazione di Francesca Lollobrigida sui 3000 metri dello speed skating.

Si tratta di un risultato storico, conseguito in un evento che premia la completezza e la profondità di un movimento nazionale, il perfetto connubio tra settore maschile e femminile in una prova di squadra che appassiona tutti gli amanti delle discipline invernali. Come sempre, oltre all’aspetto agonistico e sportivo, va tenuto in considerazione anche il risvolto economico: quanti soldi hanno guadagnato gli azzurri conquistando l’oro nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026?

Il montepremi non va diviso! Ogni Campione Olimpico ha diritto all’assegno pieno garantito per chi fa suonare l’Inno di Mameli, dunque ogni atleta salito oggi sul podio a Milano ha portato a casa 180.000 euro lordi (la cifra è soggetta alla tassazione vigente). Per questo memorabile sigillo casalingo, il Coni verserà un totale di 1,08 milioni di euro.

MONTEPREMI ITALIA ORO SHORT TRACK

180.000 euro lordi a testa per Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

TOTALE: 1,08 milioni di euro.