A che ora il salto con gli sci domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 16 febbraio, italiani in gara, streaming

Domani il trampolino grande di Predazzo sarà teatro dell’ultima gara del salto con gli sci valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella serata di lunedì 16 febbraio è in programma il Super Team maschile, una prova a coppie che sostituisce di fatto (per una questione legata alle quote) il tradizionale evento a squadre riservato ai quartetti.

L’Italia si presenterà al via della competizione schierando con ogni probabilità Giovanni Bresadola e Alex Insam, che proveranno ad inseguire il difficile obiettivo di un piazzamento nelle prime otto posizioni. Per quanto riguarda i piani alti della classifica, i Paesi più accreditati per il successo finale sono Giappone e Austria, con un gradino sotto Slovenia, Norvegia, Polonia e Germania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del salto con gli sci nella giornata di lunedì 16 febbraio alle Olimpiadi 2026. La gara maschile a coppie su trampolino grande verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD (dalle 19.50); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL SALTO CON GLI SCI DOMANI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 16 febbraio

18.00 Salto di allenamento Super Team uomini trampolino grande

19.00 Super Team uomini trampolino grande – Diretta tv su RaiSportHD (dalle 19.50 in poi)

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (dalle 19.50 in poi).

Diretta streaming: Rai Play (dalle 19.50 in poi), Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SALTO CON GLI SCI DOMANI

Gara maschile a coppie su trampolino grande: Giovanni Bresadola, Alex Insam.