Aerials a squadre, gara perfetta e oro agli USA. La Svizzera sfiora il jolly

Termina con una grande sorpresa la prova a squadre miste degli aerials, segmento valido per il programma di sci freestyle delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. E non certamente per il trionfo degli Stati Uniti, tra i grandi favoriti della vigilia, ma più che altro per l’argento della Svizzera, capace di battere la corazzata cinese che si è dovuta accontentare soltanto del bronzo.

Prova impeccabile per i nordamericani Kaila Kuhn, Connor Curran e Christopher Lillis, artefici di una big final senza alcuna sbavatura in cui hanno eseguito rispettivamente un Back-Full-Full-Full, un Back Full- Double Full-Full e un Back Double Full-Full-Full raggiungendo l’altissimo punteggio di 325.35.

Fallosissima invece la compagine cinese, pulita solo nel primo salto, quello di Xu Mengtao, e invece sporca con Xindi Wang e Li Tianma, tanto da doversi accontentare di 279.68 subendo il grande sorpasso della Svizzera, partita azzoppata dall’errore di Liza Kozumara ma capace di avanzare con un grande Back Double Full-Double Full di Pirmin Werner e, soprattutto, con un difficilissimo Back Double Full-Double Full-Full firmato da Noe Roth, stampando un totale di 296.91.

Decisamente più staccata invece l’ultima finalista, l’Australia composta da Abbey Willcox, Danielle Scott e Reily Flanagan, quarta con 256.04 senza mai essere davvero in palla per il podio ma che torna a casa con la soddisfazione di essersi piazzata dietro la Cina con non troppo margine rispetto alle aspettative.