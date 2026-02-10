Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tvSport Invernali
A che ora parte Anna Trocker nello slalom della combinata: programma esatto, distacco, tv
A partire dalle ore 14.00 inizierà la manche di slalom valida per la combinata a squadre femminile di sci alpino, che a Cortina d’Ampezzo (Italia) assegnerà il titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ed alla quale prenderà parte Anna Trocker.
LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA FEMMINILE A SQUADRE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 14.00
Anna Trocker, grazie al decimo posto di Nicol Delago in discesa libera, partirà per 17ma nella run di slalom: stimando che la manche duri circa un minuto, allora la rappresentante di Italia 3, prenderà il via indicativamente alle ore 14:27:15.
Per lo slalom della combinata femminile a squadre di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 dalle ore 14.15, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI
Martedì 10 febbraio
Ore 14.00 Slalom combinata a squadre femminile Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai2 dalle ore 14.15
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 a partire dalle ore 14.15.
Diretta streaming: Rai Play a partire dalle ore 14.15, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE ANNA TROCKER E CON CHI GAREGGIA IN COMBINATA?
PETTORALI DI PARTENZA SLALOM COMBINATA FEMMINILE A SQUADRE
1 28 SVK – Slovakia
705526 SROBOVA Katarina 2005 1:46.66 10.07 26 -/189
705423 VLHOVA Petra 1995 -/1
2 25 CZE – Czechia 2
6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 1:45.22 8.63 25 -/90
155998 LABASTOVA Alena 2002 62/159
3 27 ARG – Argentina
6537726 BEGUE Nicole 2006 1:44.15 7.56 24 48/158
35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 62/73
4 24 CZE – Czechia 1
155994 NOVAKOVA Barbora 2002 1:41.41 4.82 23 48/85
155728 DUBOVSKA Martina 1992 46/55
5 26 CAN – Canada 2
108077 GRAY Cassidy 2001 1:41.15 4.56 22 48/101
107798 NULLMEYER Ali 1998 46/23
6 23 USA – United States of America 4
6536213 CASHMAN Keely 1999 1:39.91 3.32 21 26/45
6536392 HURT A J 2000 38/24
7 19 ITA – Italy 4
299630 DELAGO Nadia 1997 1:39.42 2.83 20 23/28
6297622 D’ANTONIO Giada 2009 62/124
8 21 CAN – Canada 1
107613 GRENIER Valerie 1996 1:39.10 2.51 19 39/62
107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 19/19
9 5 SUI – Switzerland 4
516705 DURRER Delia 2002 1:39.06 2.47 18 29/43
516553 CHRISTEN Eliane 1999 17/46
10 22 FRA – France 3
197956 CERUTTI Camille 1998 1:38.69 2.10 17 35/56
198253 McFARLANE Caitlin 2002 25/58
11 4 SUI – Switzerland 3
516611 SCHMITT Janine 2000 1:38.50 1.91 16 19/44
516528 MEILLARD Melanie 1998 20/9
12 SLO – Slovenia
565360 STUHEC Ilka 1990 1:38.29 1.70 15 11/18
565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 28/49
13 15 AUT – Austria 4
56125 PUCHNER Mirjam 1992 1:38.18 1.59 14 9/17
56550 HOERHAGER Lisa 2001 26/37
14 16 SUI – Switzerland 2
516248 FLURY Jasmine 1993 1:38.13 1.54 13 24/8
516280 HOLDENER Wendy 1993 3/5
15 17 SUI – Switzerland 1
516319 SUTER Corinne 1994 1:38.10 1.51 12 27/14
516562 RAST Camille 1999 2/1
16 20 FRA – France 1
197641 GAUCHE Laura 1995 1:37.92 1.33 11 30/32
198164 CHEVRIER Marion 2001 11/31
17 10 ITA – Italy 3
299466 DELAGO Nicol 1996 1:37.75 1.16 10 5/16
6297347 TROCKER Anna 2008 62/68
18 2 AUT – Austria 3
56328 ORTLIEB Nina 1996 1:37.60 1.01 9 12/12
56367 GALLHUBER Katharina 1997 18/40
19 1 FRA – France 2
197497 MIRADOLI Romane 1994 1:37.37 0.78 8 13/31
198176 LAMURE Marie 2001 22/42
20 12 NOR – Norway
426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 1:37.36 0.77 7 10/19
405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 34/60
21 13 GER – Germany
206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 1:37.33 0.74 6 3/10
507168 AICHER Emma 2003 8/15
22 11 AUT – Austria 1
56128 HUETTER Cornelia 1992 1:37.19 0.60 5 7/1
56315 TRUPPE Katharina 1996 4/11
23 8 USA – United States of America 2
539536 WILES Jacqueline 1992 1:37.04 0.45 4 15/20
539909 MOLTZAN Paula 1994 6/8
24 6 ITA – Italy 2
299624 PIROVANO Laura 1997 1:36.86 0.27 3 4/15
299699 PETERLINI Martina 1997 23/29
25 3 AUT – Austria 2
56256 RAEDLER Ariane 1995 1:36.65 0.06 2 17/21
56253 HUBER Katharina 1995 12/22
26 14 USA – United States of America 1
6535455 JOHNSON Breezy 1996 1:36.59 1 8/7
6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 1/1