A che ora lo snowboard domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 8 febbraio, azzurri in gara, streaming
Dopo la grande cerimonia di apertura di ieri sera, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 entrano finalmente nel vivo. Da questo momento, per le prossime due settimane, ogni giorno i grandi protagonisti si sfideranno per ottenere i preziosi titoli olimpici. Tra le tante discipline c’è anche lo snowboard, che nei giorni antecedenti all’apertura ha aperto i battenti con alcune gare di qualificazione.
In attesa della finale del Big Air uomini di oggi, domani ci aspetta un programma molto ricco, con tante chance di medaglia anche per l’Italia. Domenica 8 febbraio andranno infatti in scena entrambi i PGS maschili e femminili, dalle qualificazioni fino alla fase finale. Inutile dire che la giornata di domani sarà un’occasione ghiotta per il Bel Paese, che schiera una delle squadre più competitive di sempre.
Il team azzurro sarà guidato dall’eterno Roland Fischnaller che vuole continuare a stupire tutti nella sua settima Olimpiade. Al suo fianco anche Aaron March e Maurizio Bormolini, autori di un ottimo avvio di stagione. Tra le donne, l’Italia punterà su Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont per raggiungere un podio storico sulle nevi di casa.
Dove vedere lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina in tv? Su Rai 2 andranno in scena le qualificazioni dalle ore 9.00 e le finali dalle 13.40. In streaming le applicazioni di riferimento sono Rai Play, Discovery Plus, dalle 13 su Eurosport 1, HBO Max, DAZN, Tim Vision ed Amazon Prime Video. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale per non perdere neanche un aggiornamento.
PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Snowboard PGS donne Qualificazione
Snowboard PGS uomini Qualificazione
ITALIANI IN GARA
Gigante Parallelo Uomini – Fischnaller Roland, Bormolini Maurizio, March Aaron, Felicetti Mirko
Gigante Parallelo Donne – Dalmasso Lucia. Caffont Elisa, Coratti Jasmin, Valle Sofia
Big Air Donne – Poluzzi Marilù
DOVE VEDERE LO SNOWBOARD IN TV E STREAMING
Diretta tv: in chiaro su Rai 2
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, dalle 13 su Eurosport 1, HBO Max, DAZN, Tim Vision ed Amazon Prime Video
Diretta Live testuale: OA Sport