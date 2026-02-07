Milano Cortina 2026OlimpiadiSnowboardSport Invernali
Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 7 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Che attesa! Finalmente si assegnano le prime medaglie ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e l’Italia può già recitare un ruolo da protagonista. Nello snowboard stasera c’è spazio per il Big Air che ha visto giovedì disputarsi le qualifiche.
Tra i migliori troviamo anche Ian Matteoli che ha chiuso al secondo posto la fase preliminare, convincendo e trovandosi tra i favoriti per il successo finale. L’obiettivo non può che essere il podio.
Tra i rivali troviamo i giapponesi Hiroto Ogiwara, vincitore della qualifica, e Kira Kimura ed il cinese Yiming Su, grande favorito per la medaglia d’oro.
Come vedere lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina in tv? La finale del Big Air uomini verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, in streaming gratis su Rai Play e per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, HBO Max, Amazon Prime Video, Tim Vision. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale per non perdervi neanche un aggiornamento.
PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Sabato 7 febbraio – Diretta tv in chiaro su Rai 2
19:30 Big air uomini Finale Manche 1
19:53 Big air uomini Finale Manche 2
20:17 Big air uomini Finale Manche 3
ITALIANI IN GARA
Finale Big Air uomini – Ian Matteoli
PROGRAMMA SNOWBOARD: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: in chiaro su Rai 2
Diretta streaming: Rai Play, per gli abbonati dalle 19.20 su Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, HBO Max, Amazon Prime Video e Tim Vision
Diretta Live testuale: OA Sport