A che ora lo sci di fondo oggi: startlist Sprint tl Falun 2026, tv, programma, streaming
Dopo la grande abbuffata delle Olimpiadi, con le due medaglie portate a casa dall’Italia per sostanziale grande contributo di Federico Pellegrino, oggi si riparte con la Coppa del Mondo di sci di fondo a Falun, con le due sprint a tecnica libera dalle 13:00 (qualificazioni) e dalle 15:30 (finali).
Se il primato di Johannes Hoesflot Klaebo non è oramai più in discussione, ciò che conta è il resto. E quel resto parla anche di un Pellegrino che potrebbe arrivare a chiudere la stagione, e la carriera, con un terzo posto che significherebbe tantissimo. Chicco, peraltro, non è neppure solo in questa sprint considerato che gli italiani complessivi in questa gara sono sei. Due, invece, ne troviamo in un settore femminile che arriva dai tanti trionfi svedesi a cinque cerchi, che attendono soltanto una conferma ulteriore che passa dal Lago di Tesero proprio nella città dove idealmente festeggiare a casa.
Le gare di Coppa del Mondo a Falun cominceranno oggi. Diretta tv non prevista; diretta streaming su Discovery+, HBO Max e RaiPlay Sport 1. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO OGGI A FALUN
Sabato 28 febbraio
Ore 13:00 Qualificazione Sprint TL
Ore 15:30 Finali Sprint TL
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO FALUN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery+, HBO Max RaiPlay Sport 1
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST SPRINT TL COPPA DEL MONDO FALUN
DONNE
1 MEIER Alina SUI
2 DAHLQVIST Maja SWE
3 SMITH Samantha U23 USA
4 ILAR Moa YC SWE
5 NIEMELA Hilla YC FIN
6 RYDZEK Coletta GER
7 DRIVENES Julie Bjervig NOR
8 DIGGINS Jessie USA
9 ROSENBERG Maerta SWE
10 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen U23 NOR
11 SCHERZ Magdalena AUT
12 GIMMLER Laura GER
13 FISCHER Lea YC SUI
14 JOENSUU Jasmi YC FIN
15 JANATOVA Katerina YC CZE
16 MYHRVOLD Mathilde NOR
17 MYHRE Julie NOR
18 SKISTAD Kristine Stavaas YC NOR
19 GANZ Caterina ITA
20 KAHARA Jasmin FIN
21 KREHL Sofie GER
22 WEBER Anja SUI
23 del RIO Gina U23 AND
24 SVAHN Linn SWE
25 GAL Melissa FRA
26 RIBOM Emma SWE
27 MONSORNO Nicole YC ITA
28 HAGSTROEM Johanna YC SWE
29 LUNDGREN Moa SWE
30 FAEHNDRICH Nadine SUI
31 QUINTIN Lena FRA
32 WENG Lotta Udnes YC NOR
33 SKINDER Monika POL
34 EIDUKA Patricija LAT
35 FINK Pia GER
36 NEPRYAEVA Dariya AIN
37 WENG Tiril Udnes YC NOR
38 MARCISZ Izabela YC POL
39 JORTBERG Lauren USA
40 HANSSON Moa SWE
41 GAGNON Liliane CAN
42 HOFFMANN Helen GER
43 OLKKONEN Tiia FIN
44 MACKIE Alison U23 CAN
45 HENRIKSSON Elin U23 SWE
46 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN
47 KECK Lena YC GER
48 INGESSON Lisa SWE
49 WEAVER Katherine CAN
50 SWIRBUL Hailey YC USA
51 NAESLUND Elin U23 SWE
52 DUCORDEAU Juliette FRA
53 ROENNLUND Elina SWE
54 KOBIELUSZ Magdalena POL
55 ALBRECHT Emma USA
56 CLAUDEL Delphine FRA
UOMINI
1 CAROLLO Martino U23 ITA
2 TUZ Jiri U23 CZE
3 HAEGGSTROEM Johan YC SWE
4 PELLEGRINO Federico ITA
5 MOSER Benjamin YC AUT
6 MOCELLINI Simone YC ITA
7 BOURDIN Remi YC FRA
8 VIKE Oskar Opstad U23 NOR
9 PERSSON Jesper SWE
10 LIEKARI Emil FIN
11 DANIELSSON Emil SWE
12 GRAHN Anton U23 SWE
13 ERSSON George SWE
14 RIEBLI Janik YC SUI
15 HELLWEGER Michael ITA
16 EVENSEN Ansgar NOR
17 YOUNG Jack USA
18 CHAPPAZ Jules FRA
19 GRAZ Davide YC ITA
20 SCHUMACHER Gus USA
21 SCHOONMAKER Jc YC USA
22 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
23 PUEYO Jaume ESP
24 HEGGEN Lars U23 NOR
25 STOELBEN Jan GER
26 MAKI Joni YC FIN
27 MOILANEN Niilo YC FIN
28 VUORINEN Lauri YC FIN
29 CHANAVAT Lucas FRA
30 NORTHUG Even YC NOR
31 BOLGER Kevin USA
32 CLUGNET James GBR
33 BARP Elia ITA
34 NOVAK Michal CZE
35 STERN Nejc U23 SLO
36 HAARALA Juuso YC FIN
37 FOETTINGER Michael AUT
38 STAREGA Maciej POL
39 JOHANSSON Erik U23 SWE
40 MELNITS Ike U23 FIN
41 SCHELY Theo FRA
42 KOROSTELEV Savelii U23 AIN
43 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER
44 KECK Elias U23 GER
45 ALGOTSSON Oskar SWE
46 GRATE Marcus SWE
47 SKARI Filip U23 NOR
48 VIK Lars Young AUS
49 JONSSON Olof YC SWE
50 HOLBAEK Mathias U23 NOR
51 BERGSTROEM Erik U23 SWE
52 CULLET CALDERINI Victor FRA
53 SVENSSON Oskar SWE
54 BERGLUND Gustaf SWE
55 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT
56 BRYJA Sebastian YC POL
57 MASSON Sasha CAN
58 SAVARY Antonin SUI
59 COUPAT Sabin FRA
60 SILVA Manex BRA
61 MUSGRAVE Andrew GBR
62 CORREIA Matteo FRA
63 DAL FARRA Franco ARG
64 DAVIES Joe GBR
65 BURY Dominik POL
66 VERMEULEN Mika AUT