Federico Pellegrino: “L’obiettivo era vincere due medaglie nelle prove a squadre. La storia continua, abbiamo giovani forti”

Quarta medaglia olimpica per Federico Pellegrino, la seconda a queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per il maggiore esponente dello sci di fondo italiano negli ultimi 15 anni arriva anche il bronzo della team sprint, in coppia con Elia Barp, che si aggiunge a quello della staffetta in questa edizione e alle due medaglie d’argento sprint nel 2018 e 2022.

Queste le dichiarazioni di Pellegrino raccolte da Eurosport tramite il feed mondiale olimpico: “La storia continua, adesso abbiamo giovani forti che possono portare avanti il progetto del fondo in Italia. Elia in futuro sarà quello che esulterà per i risultati. Aver vinto due medaglie qui nelle mie ultime Olimpiadi è qualcosa di speciale“.

E poi, nella sostanza, racconta di una sorta di obiettivo raggiunto: “L’obiettivo era vincere due medaglie in questa Olimpiadi nelle prove a squadre. Ho avuto una grande spinta dal pubblico, tutto questo mi ha dato energie da mettere sugli sci. Sono grato a tutti quelli che sono giunti in Val di Fiemme per sostenerci“.

E non si può non tributare un grande saluto a Pellegrino in chiave olimpica, con o senza soddisfazioni dalla 50 km. A lui va il merito di aver retto, praticamente da solo, le sorti di questo sport per un tempo praticamente infinito, ed è solo ora che sta arrivando qualche altro nome in grado di raccogliere quanto da lui seminato.