Johannes Hoesflot Klaebo, l’uomo che continua la caccia ai record

Ne ha ancora? Forse sì, forse no, si capirà domani. Johannes Hoesflot Klaebo va a caccia di un sesto oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che avrebbe del clamoroso, e naturalmente lo inserirebbe dritto nell’albo dei record delle rassegne d’inverno a cinque cerchi. E, va detto, con pieno merito, vista anche la stagione che ha messo in piedi.

Già ora Klaebo un record ce l’ha già: mai nessuno alle Olimpiadi Invernali aveva vinto 10 medaglie d’oro, e dovesse riuscire a raccoglierla domani il conto salirebbe a quota 11. Ma anche, nel complesso, a 13, cioè a due unità da Marit Bjoergen e a una da Ole Einar Bjoerndaen, i due norge con più medaglie in assoluto in fatto invernale. Ad oggi le 12 medaglie complessiva sono le stesse di Bjorn Daehlie, un altro che ha scritto la storia dello sci di fondo.

Vera è, però, un’altra cosa. Klaebo può diventare il primo uomo nella storia a portare a casa sei medaglie d’oro nella stessa edizione olimpica invernale. Una cosa mai riuscita a nessuno prima di lui, e che tenterà di fare in una gara, la 50 km, che non sempre porta a casa, ma che spesso lo vede protagonista. Ovviamente il tutto, spesso, in tre possibili contesti: Oslo Holmenkollen, Mondiali o Olimpiadi, perché sono gli unici ormai rimasti con le 50 km.

Inoltre, comprendendo anche le Olimpiadi estive, c’è soltanto un altro uomo che ha vinto 10 o più ori, ma arriviamo a un livello che non potrà verosimilmente mai essere raggiunto, perché si parla di Michael Phelps. E con il nuotatore a stelle e strisce gli ori diventano 23. Resta comunque, per Klaebo, la chance di fare la storia. Anche perché, rispetto a Phelps, le sue possibilità sono tecnicamente minori, non avendo lo stesso numero di eventi a disposizione. Il che fa capire quanto si parli dell’uomo dei record, di quello che ha totalmente riscritto la storia dello sci di fondo e che si è presentato a Milano Cortina, oltretutto, nel pieno dei suoi anni più belli.