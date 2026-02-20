Sci di fondo, definiti gli azzurri per la 50 km tc. Un solo elemento nella gara femminile

Saranno quattro in tutto i rappresentanti dell’Italia nelle 50 km a tecnica classica che chiuderanno il programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nello specifico, il Paese ospitante della rassegna a cinque cerchi schiererà tre atleti nella gara maschile prevista sabato 21 febbraio ed una sola fondista nella competizione femminile che si terrà domenica 22 febbraio.

Riflettori puntati su Federico Pellegrino, che si appresta ad affrontare la sua ultima gara alle Olimpiadi dopo aver conquistato nei giorni scorsi sulle nevi della Val di Fiemme ben due medaglie di bronzo nelle prove a squadre (in staffetta e poi nella Team Sprint). Il 35enne valdostana lascerà infatti lo sci di fondo agonistico al termine di questa stagione, chiudendo in bellezza una carriera leggendaria.

Oltre a Pellegrino vedremo in azione nella 50 km di domattina anche Elia Barp (protagonista del terzo posto azzurro nella Team Sprint insieme a “Chicco”) e Simone Daprà, che aveva evidenziato un ottimo stato di forma nella sprint in classico e nella 10 km a skating. Le medaglie dovrebbero essere fuori portata, ma gli azzurri andranno a caccia di un buon piazzamento in una gara (con partenza di massa) ricca di incognite. Tra le donne l’unica italiana al via sarà invece Anna Comarella.