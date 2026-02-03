A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prima prova discesa maschile, programma, streaming

Lo sci alpino sarà lo sport che inaugurerà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio, ma si scenderà in pista ben prima dell’accensione del braciere e della sfilata delle Nazioni. L’appuntamento è per domani, mercoledì 4 febbraio (ore 11.30), quando sulla pista Stelvio di Bormio si disputerà la prima prova cronometrata della discesa libera maschile.

Gli atleti avranno a disposizione il primo di tre test in programma per trovare il giusto feeling con uno dei tracciati più complicati del Circo Bianco e per studiare le migliori linee in vista della gara di sabato, dove verranno assegnate le prime medaglie di questa edizione dei Giochi. L’Italia avrà il diritto di schierare quattro atleti in gara, i riflettori saranno puntati su Dominik Paris (grandissimo interprete della Stelvio), l’emergente Giovanni Franzoni (fresco vincitore a Kitzbuehel), Florian Schieder e Mattia Casse.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta tv.

A CHE ORA LO SCI ALPINO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 4 febbraio

Ore 11.30 Prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio (Italia)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.