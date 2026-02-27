GP ThailandiaMotoGPSport in tv
A che ora la MotoGP su TV8, GP Thailandia 2026: programma qualifiche e Sprint in chiaro
La prima tappa stagionale del Motomondiale 2026, sabato 28 febbraio, per il GP della Thailandia, vedrà andare in scena sul Chang International Circuit di Buriram le FP2, le qualifiche e la Sprint valide per la prova del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.
Il sabato del GP della Thailandia 2026, prova inaugurale del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.
La diretta tv in chiaro della Sprint Race della MotoGP sarà fruibile dalle ore 09.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le qualifiche dalle ore 04.50. Di seguito il programma del GP della Thailandia 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.
CALENDARIO GP THAILANDIA MOTOMONDIALE 2026
Sabato 28 febbraio
02.40-03.10 Moto3, GP Thailandia: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
03.25-03.55 Moto2, GP Thailandia: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
04.10-04.40 MotoGP, GP Thailandia: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
04.50-05.05 MotoGP, GP Thailandia: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
05.15-05.30 MotoGP, GP Thailandia: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
06.50-07.05 Moto3, GP Thailandia: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
07.15-07.30 Moto3, GP Thailandia: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
07.45-08.00 Moto2, GP Thailandia: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
08.10-08.25 Moto2, GP Thailandia: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
09.00 MotoGP, GP Thailandia: Sprint – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
PROGRAMMA GP THAILANDIA MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: in abbonamento Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in chiaro TV8 HD (solo qualifiche e Sprint Race).
Diretta streaming: in abbonamento Sky Go e NOW, in chiaro tv8.it (solo qualifiche e Sprint Race).
Diretta Live testuale: OA Sport.
PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO
Sabato 28 febbraio
04.50-05.05 MotoGP, GP Thailandia: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it
05.15-05.30 MotoGP, GP Thailandia: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it
06.50-07.05 Moto3, GP Thailandia: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it
07.15-07.30 Moto3, GP Thailandia: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it
07.45-08.00 Moto2, GP Thailandia: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it
08.10-08.25 Moto2, GP Thailandia: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it
09.00 MotoGP, GP Thailandia: Sprint – Diretta TV8 HD, tv8.it