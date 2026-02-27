Quando la MotoGP in tv, GP Thailandia 2026: orari qualifiche e Sprint, programma 28 febbraio, streaming

Sabato 28 febbraio sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate.

In MotoGP Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi saranno gli osservati speciali di questa prima tappa del campionato per motivi diversi. Pecco è reduce da pre-qualifiche molto negative, che l’hanno visto escluso dalla Q2. Sarà necessario partire dalla Q1 per il piemontese, in un week end in salita. Molto bene, invece, il romagnolo in sella all’Aprilia. Sempre proprio lui il vero favorito per conquistare la Sprint e il GP, prestando però sempre attenzione a Marc Marquez.

Il sabato del round di Buriram sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre classi che la Sprint Race della MotoGP, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Il day-2 potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it, limitatamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race della massima cilindrata. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule thailandese.

GP THAILANDIA MOTOGP 2026

Sabato 28 febbraio (orari italiani)

Ore 2.40-3.10 Moto3, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 3.25-3.55 Moto2, Pre-qualifiche 2 – DDiretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.10-4.40 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.50-5.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 5.15-5.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 6.50-7.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 7.15-7.30 Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 7.45-8.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 8.10-8.25 Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 9.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP THAILANDIA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

