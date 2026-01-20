Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026. Tre carte da medaglia?

Adesso è ufficiale. Nella giornata odierna la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha reso noto l’elenco degli atleti convocati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda la specialità del pattinaggio artistico. Nessuna novità nella lista: prima dei Campionati Europei infatti l’unico dubbio riguardava il secondo spot della categoria individuale maschile, andato a Matteo Rizzo che, sul ghiaccio di Sheffield, si è assicurato l’argento e la possibilità di poter prendere parte ai Giochi per la terza volta in carriera dopo PyeongChang e Pechino.

Il nativo di Roma sarà affiancato da Daniel Grassl, da tempo certo del posto per merito della rilevante stagione condotta in autunno, dove è riuscito a qualificarsi finanche per le Finali Grand Prix, tra l’altro terminate al quarto posto. In campo femminile sarà presente invece la sola Lara Naki Gutmann, reduce dal bronzo ottenuto nella competizione continentale e pronta ad affrontare la seconda Olimpiade, anche se a Pechino 2022 prese parte solo al Team Event.

A questo proposito, è opportuno rimarcare quanto la compagine azzurra corra a pieno titolo per una medaglia nella gara a squadre: considerando gli Stati Uniti ed il Giappone imprendibili, la lotta per il gradino più basso del podio è aperta, e avrà a che fare con squadre attrezzate come Georgia, Canada e Francia.

La seconda carta da medaglia sarà nelle coppie d’artistico, complice la partecipazione di Sara Conti e Niccolò Macii. Il binomio di punta del nostro movimento non è stato della partita nel Regno Unito in via precauzionale, ma è motivato a raggiungere l’obiettivo lottando in una gara imprevedibile con profili come i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, i cinesi detentori del titolo Wenjing Sui-Cong Han e i georgiani neo Campioni d’Europa Anastasiia Metelkina-Luka Berulava. Per l’Italia ci saranno inoltre anche Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

Nella danza i fari saranno infine puntati sui grandi veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, in lizza per un terzo posto che metterebbe la ciliegina sulla torta ad una carriera eccezionale. Agli Europei gli allievi di Barbara Fusar Poli in un modo o nell’altro sono riusciti a battere la “bestia nera” composta dagli inglesi Lilah Fear-Lewis Gibson. L’incognita all’Unipol Forum di Milano è anche legata ai frastornati canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, anche loro come i nostri ragazzi tormentati da valutazioni dubbie e per questo difficili da prevedere in ottica olimpica. Salvo sorprese, l’oro sarà conteso tra i transalpini Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron e gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates. Può succedere di tutto. Scaldiamo i motori.

PATTINAGGIO ARTISTICO: I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE OLIMPIADI DI MILANO CORTINA 2026

Individuale maschile

Daniel Grassl

Matteo Rizzo

Individuale femminile

Lara Naki Gutmann

Coppie d’artistico

Sara Conti-Niccolò Macii

Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

Danza sul ghiaccio

Charléne Guignard-Marco Fabbri