A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, italiani in gara, streaming

Entrano nel vivo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, sabato 7 febbraio, il palcoscenico di Livigno ospiterà le prime prove della disciplina del freestyle. Nello specifico andranno in scena le qualifiche dello slopestyle, specialità in cui saranno della partita tre rappresentanti della Nazionale italiana.

Il sipario si alzerà alle ore 10.30 con la qualifica della categoria femminile, dove la grande attesa sarà ovviamente Flora Tabanelli, di nuovo sugli sci dopo aver saltato integralmente tutta la prima parte di stagione a causa dell’infortunio. Con lei ci sarà anche Maria Gaslitter. Un’ora dopo si svolgerà la seconda manche. Tante le avversarie da temere tra cui spiccano la svizzera Mathilde Grimaud, la statunitense Marin Hamill e la candaese Megan Oldham, rispettivamente prima, seconda e terza in Coppa del Mondo

Nel primo pomeriggio, precisamente alle 14:00, sarà invece la volta della gara maschile, dove i fari saranno invece puntati su Miro Tabanelli, intenzionato a ben figurare in un contesto in cui condividerà il tracciato con profili del calibro di Mac Forehand, il norvegese Birk Ruud ed il connazionale Sebastian Schjerve. La seconda manche scatterà alle 15:05.

La prima giornata di sci freestyle dedicata allo slopestyle valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2 (limitatamente alla prova femminile), in alternanza con altri sport. La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play, mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente i quattro segmenti in programma. Prevista inoltre una diretta su Eurosport 1 per la qualificazione femminile, visibile dunque su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

10.30 Slopestyle femminile, prima manche qualificazioni (in gara Flora Tabanelli e Maria Gaslitter) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

11.35 Slopestyle femminile, seconda manche qualificazioni (in gara Flora Tabanelli e Maria Gasslitter) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

14.00 Slopestyle maschile, prima manche qualificazioni (in gara Miro Tabanelli)

15.05 Slopestyle maschile, seconda manche qualificazioni (in gara Miro Tabanelli)

PROGRAMMA FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (per qualificazioni donne), in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play ( per qualificazioni donne, in alternanza con altri sport). Integrale su Discovery Plus, HBO Max; Eurosport 1 (solo per qualificazioni donne) visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

Diretta testuale: OA Sport.