Freestyle, Flora Tabanelli e tutti gli azzurri a lavoro a Laax: le Olimpiadi si avvicinano

Flora Tabanelli si è messa alle spalle l’infortunio al legamento crociato anteriore subito a novembre e si prepara a tornare in gara in grande stile, proprio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa del mondo di Big Air e detentrice della Coppa del Mondo park&pipe, il circuito che somma i punteggi di Big Air e slopestyle, sarà uno dei punti di riferimento della squadra azzurra.

“All’inizio non è stato semplice, anche perché è arrivato in un momento complicato. Ma un infortunio va accettato. Già dal secondo giorno avevo in mente l’obiettivo di tornare sugli sci il prima possibile: avere un traguardo mi ha aiutata molto, soprattutto dal punto di vista mentale“, aveva raccontato Flora a fine dicembre, sottolineando la forza con cui ha affrontato la fase di recupero.

Ebbene, in vista dell’esperienza a Cinque Cerchi, Flora sta dando un seguito agli allenamenti con la squadra italiana, impegnata a Laax (Svizzera). Sotto la supervisione del direttore tecnico Bartolomeo Pala e del responsabile del settore Coppa del Mondo Valentino Mori, l’emiliana si sta preparando col fratello Miro, Leonardo Donaggio e Maria Gasslitter.

Il tutto si protrarrà fino alla fine di gennaio, in preparazione dei Giochi che vedranno il freestyle di scena a Livigno. Si spera che per l’appuntamento a Cinque Cerchi la forma sia la migliore possibile.