Aerials, Marion Thenault domina le qualificazioni alle Olimpiadi, bene Danielle Scott

Marion Thenault si è imposta con fermezza in occasione delle qualificazioni valide per la prova di Aerials femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La canadese, pronti-via, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, proponendo un salto di altissimo livello.

Nello specifico l’atleta nordamericana ha eseguito un Back Full-Full-Full, raccogliendo l’elevato punteggio di 108.61 e regolando ampiamente l’australiana Danielle Scott, seconda con 99.59 proponendo la stessa tipologia di salto seppur inferiore a livello qualitativo.

Bene poi la cinese Siao Qim, terza con un Back Lay-Full-Full valutato 90.22, una lunghezza in più della connazionale Fanyu Kong, quarta con 89.72 ruotando il salto delle prime due della classe, così come la quotata Xu Mengtao, quinta con 89.29. Ultima a passare dal Q1 è stata la statunitense Kaila Kuhn, sesta con 89.29

E’ dovuta passare dalla qualifica 2 invece la compagna di squadra Chen Meiting, abile a stampare 100.29 anche lei con un Back Lay-Full-Full. Ottavo posto invece per la neutrale Hana Huskova, la quale ha ottenuto 82.73 piazzandosi davanti all’australiana Abbey Willcox (66.78), alla rappresentante degli USA Winter Vinecki (87.57), alla tedesca Emma Weiss (81.90) e alla terza atleta statunitense Tasia Tanner (80.01). Ricordiamo che in questo segmento non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana. La Finale partirà alle ore 13:00.