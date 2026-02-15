A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 16 febbraio, italiani in gara, streaming

Domani, lunedì 16 febbraio, allo Snow Park di Livigno andrà in scena l’attesissima finale del Big Air femminile, segmento valido per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Un evento che si preannuncia spettacolare, non a caso pianificato nelle ore serali, per garantire attenzione e grande effetto scenico.

L’Italia – ed è davvero bellissimo poterlo dire – sarà rappresentata da ben due atlete. In occasione delle qualifiche infatti Flora Tabanelli si è piazzata al sesto posto, ben completando due run su tre facendo intravedere ampio margine. Con lei ci sarà anche Maria Gasslitter che, dopo aver centrato l’ultimo atto nello slopestyle, si è ripetuta anche in questa specialità, dimostrandosi in totale stato di grazia.

L’ottava giornata di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri sport, e su RAI Sport+HD. La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play e su Eurosport 1, disponibile anche su DAZN, Tim Vision e Prime Video previo abbonamento, mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente tutti i segmenti in programma. OA Sport come da consuetudine offrirà la DIRETTA LIVE per non perdere nulla dello spettacolo a cinque cerchi.

A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Lunedì 16 febbraio

19.30 Big Air femminile, finale (prima manche) in gara Flora Tabanelli e Maria Gasslitter – Diretta tv su Rai2

19.53 Big Air femminile, finale (seconda manche) in gara Flora Tabanelli e Maria Gasslitter – Diretta tv su Rai2

20.17 Big Air femminile, finale (terza manche) in gara Flora Tabanelli e Maria Gasslitter Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Rai Sport+HD, in alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport. Integrale su Discovery Plus, HBO Max. Eurosport 1, visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

Diretta testuale: OA Sport.