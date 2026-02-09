A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 10 febbraio, streaming, italiani in gara

Proseguono le competizioni in quel di Livigno, località trentina teatro in questi giorni delle prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, martedì 10 febbraio, sarà una giornata particolarmente ricca, complici le qualificazioni della specialità moguls e le finali maschile dello slopestyle.

Tutt’altro che numerosa la rappresentazione azzurra. A causa dell’eliminazione di Miro Tabanelli nello slopestyle, l’Italia potrà contare soltanto su Manuela Passaretta, motivata a fare bene davanti al pubblico di casa e consapevole di condividere il tracciato con delle vere e proprie leggende della disciplina.

L’azzurra affronterà il primo segmento di qualifica alle 14:15, dunque dopo le Finali dello slopestyle che, per la precisione, saranno anticipate dalle qualificazioni maschile del moguls. Come sempre capita con il freestyle, lo spettacolo sarà garantito.

La terza giornata di sci freestyle dedicata allo slopestyle valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2 (prima e terza manche), in alternanza con altri sport, e su RAI Sport+HD (limitatamente alla seconda manche). La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play, mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente i quattro segmenti in programma. Prevista inoltre una diretta su Eurosport 2 (limitata allo slopestyle maschile) visibile dunque su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento

A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Martedì 10 febbraio

11.15 Moguls maschile, qualificazioni 1 – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

12.30 Slopestyle maschile, finale (prima manche) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

12.59 Slopestyle maschile, finale (seconda manche)

13.28 Slopestyle maschile, finale (terza manche) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

14.15 Moguls femminile, qualificazioni 1 -Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

PROGRAMMA FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, in alternanza con altri sport fatta eccezione per la seconda manche dello slopestyle maschile

Diretta streaming: Rai Play ( per slopestyle maschile, in alternanza con altri sport). Integrale su Discovery Plus, HBO Max; Eurosport 2 (solo per slopestyle maschile) visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

Diretta testuale: OA Sport.