Biathlon, Tommaso Giacomel falloso e fuori dal podio nell’individuale alle Olimpiadi. Vince Botn

La precisione ha sorriso a un grande Johan-Olav Botn nella 20 km individuale di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il norvegese si è preso un successo denso di significati, al termine di mesi difficili segnati dalla morte del compagno di squadra e di stanza Sivert Guttorm Bakken e da problemi di salute, arrivati dopo un eccellente avvio di stagione.

Un’annata cominciata con il trionfo nella 20 km di Östersund e che, proprio in questo format, ha ritrovato la sua luce sulle nevi di Anterselva: percorso netto al poligono e titolo olimpico conquistato. Alle sue spalle il francese Éric Perrot (0+1+0+0), staccato di 14”8 e campione del mondo in carica della specialità, e l’altro portacolori del Team Norge, Sturla Holm Lægreid (0+0+1+0) a 48”3, a completare una giornata da incorniciare per la squadra scandinava.

Perrot, supportato anche da sci straordinari, era apparso a lungo imbattibile, ma Botn è stato impeccabile nel trovare il giusto equilibrio tra le frazioni di fondo e le serie di tiro: una combinazione risultata decisiva. Precisione al poligono che non è mancata nemmeno alla grande sorpresa di giornata, il finlandese Olli Hiidensalo, autore di uno zero e quarto al traguardo a 1’29”7 dalla vetta. A seguire il tedesco Philipp Nawrath (1+0+0+0) a 1’31”5 e Tommaso Giacomel (1+1+0+1), sesto a 2’27”5.

Non è stata la gara che sperava il trentino, in buona condizione sugli sci ma troppo falloso al tiro, un limite già emerso nella staffetta mista conclusa con l’argento. In vista della Sprint del 13 febbraio, Giacomel potrà puntare sulla sua grande velocità nel fondo, ma servirà maggiore solidità al poligono per coltivare ambizioni da podio. In casa Italia da segnalare anche il 14° posto di un convincente Patrick Braunhofer (0+0+1+0) a 3’30”2. Resta invece il rammarico per Lukas Hofer, 16° (0+0+1+2) a 4’01”0, penalizzato da tre errori nelle ultime due serie quando era pienamente in corsa per il podio. Chiude 25° Elia Zeni (1+2+0+0) a 5’15”0 dal vincitore.